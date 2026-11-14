Universitas Indonesia Dorong Kolaborasi Riset Internasional Hadapi Tantangan Global

JawaPos.com - Universitas Indonesia (UI) mendorong penguatan kolaborasi riset internasional untuk menjawab berbagai tantangan global, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketahanan pangan.

Upaya tersebut dibahas dalam konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai bidang di Guangzhou, Tiongkok.

Kegiatan bertajuk The 10th International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS) itu diselenggarakan melalui Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB UI) di Jinan University pada 10–11 November 2026. Konferensi berlangsung secara luring dan daring.

Mengusung tema Navigating Global Polycrisis: Geopolitics, Sustainability, and Strategic Resilience in the Age of Multipolarity, forum tersebut membahas keterkaitan berbagai krisis global yang membutuhkan pendekatan lintas disiplin dan kerja sama antarnegara.

Berdasar laporan penyelenggara, sebanyak 179 orang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sebanyak 106 makalah ilmiah dipresentasikan melalui sejumlah panel diskusi, baik secara langsung di Jinan University maupun daring melalui Zoom.

Ketua Penyelenggara ICSGS ke-10 Stanislaus Riyanta mengatakan, keberhasilan konferensi tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan, tetapi juga dari peluang kolaborasi yang dihasilkan.

“ICSGS ke-10 sukses bukan hanya sebagai konferensi ilmiah internasional, tetapi juga sebagai ruang bagi berbagai diskusi produktif yang membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian bersama, serta pertukaran dosen dan mahasiswa,” ujar Stanislaus Riyanta dikutip Sabtu (14/11).

Dia berharap jejaring yang terbentuk selama konferensi dapat diwujudkan menjadi program kerja sama yang berkelanjutan.

“Keberhasilan konferensi harus diukur pula dari keberlanjutan kolaborasinya. Kami berharap pertemuan di Jinan University menjadi langkah penting untuk memperkuat kemitraan akademik internasional dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi,” kata Stanislaus.

Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPPB UI Yon Machmudi menyoroti pentingnya kerja sama global, ketahanan, dan kepemimpinan transformatif dalam menghadapi polikrisis.

Dia menekankan perlunya penguatan multilateralisme, tata kelola antisipatif berbasis mitigasi risiko, serta peningkatan peran negara-negara Global South dalam membangun tatanan internasional yang lebih inklusif.

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Sejumlah pembicara juga mengangkat persoalan konkret yang dihadapi berbagai negara.

Shenjing He dari The University of Hong Kong, misalnya, membahas tata kelola risiko banjir lintas batas di kawasan Greater Bay Area.

Dia menyoroti pentingnya koordinasi antardaerah serta integrasi sistem sosial, ekologis, dan teknologi untuk memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim.

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Pendekatan tersebut juga dinilai relevan untuk dipertukarkan dengan pengalaman kota-kota pesisir di Indonesia.

Dari sektor infrastruktur, Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Agung Fajarwanto membahas pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai salah satu penopang ketahanan strategis.

Infrastruktur dinilai perlu mampu menghadapi dampak perubahan iklim, memperkuat konektivitas, sekaligus memperhatikan aspek sosial.

Sementara itu, Bupati Landak, Kalimantan Barat, Karolin Margret Natasa, mengangkat praktik kearifan lokal masyarakat Dayak Kanayatn dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Pembahasan dalam konferensi juga mencakup keamanan manusia, ketahanan perkotaan, geopolitik maritim, ketahanan pesisir, kedaulatan digital, geoekonomi, dan perdagangan.

Sejumlah pemakalah turut mengangkat isu transformasi energi, kecerdasan buatan, tata kelola pemerintahan, serta hubungan Indonesia dengan mitra internasional.

Selain pertukaran gagasan, konferensi tersebut diarahkan untuk membuka peluang kerja sama antarlembaga pendidikan tinggi.

Bentuk kolaborasi yang dijajaki meliputi penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penguatan kemitraan akademik internasional.

Direktur Kantor Urusan Internasional Jinan University Wang Yu dalam sesi penutupan menyampaikan apresiasi kepada SPPB UI dan seluruh delegasi.