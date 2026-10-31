Menteri Dikdasmen Motivasi Lulusan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

​JawaPos.com — Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) resmi meluluskan 206 sarjana baru pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Tahun Akademik 2025/2026 di Rich Hotel Yogyakarta, Sabtu, 30 Oktober 2026.

Momentum kelulusan ini diwarnai dengan pesan mendalam bagi para alumni agar tidak hanya mengandalkan lembar ijazah, melainkan juga terus mengasah kreativitas, integritas, dan kemampuan beradaptasi di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

​Hadir memberikan orasi ilmiah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyampaikan selamat dan apresiasinya atas keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi formal.

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Dalam penyampaiannya yang komunikatif, Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa proses pembelajaran yang sesungguhnya baru saja dimulai ketika seorang sarjana berinteraksi langsung di tengah masyarakat.

​"Ijazah yang saudara-saudara miliki tentu sangat penting, sangat bermakna untuk menjadi salah satu bekal kalian meraih karier di masa depan, tapi bukanlah satu-satunya penentu keberhasilan. Ada sebuah buku yang menyebutkan betapa pendidikan formal sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Kuliah yang sesungguhnya adalah kuliah di masyarakat," ujar Abdul Mu’ti.

​Ia juga menyinggung pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kecakapan praktis, dengan merujuk pada pemikiran pentingnya kreativitas di dunia kerja. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus dibekali dengan kemampuan berpikir inovatif agar tidak tergerus persaingan.

​"Mahasiswa dengan nilai akademik tinggi tetapi hanya punya modal akademik saja, ketika sampai pada dunia nyata di masyarakat, banyak hal yang dipelajarinya belum cukup untuk bertarung dalam dunia yang penuh persaingan. Idealnya adalah mahasiswa yang akademiknya tinggi, kreativitasnya juga tinggi," tegasnya.

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​Sementara itu, Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Dr. Ir. Hery Kristiyanto, S.T., M.T., IPM., memaparkan secara rinci komposisi 206 wisudawan yang dilepas pada periode ini.