Mahasiswa Universitas BSI Minta Usut Tuntas Mahasewa: Kenapa Kampus Kami Diperjualbelikan?

Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) meminta dalang di balik mahasewa yang mengaku sebagai mahasiswa UBSI segera diungkap (Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) meminta dalang di balik mahasewa yang mengaku sebagai mahasiswNivera UBSI segera diungkap. Hal itu terkait adanya mahasewa yang mengaku sebagai mahasiswa UBSI dalam acara peringatan Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 lalu.

"Kami ingin tahu siapa sih dalang di balik mahasewa ini? Kenapa kampus kami diperjualbelikan?" ucap perwakilan Keluarga Besar Mahasiswa UBSI Ari Yuda seusai demo di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Adanya mahasewa yang mengaku-aku sebagai mahasiswa UBSI itu menurutnya telah mencoreng nama mahasiswa dan membuat marah mahasiswa.

"Saya bersaksi bahwasanya mahasiswa UBSI tidak akan pernah dan tidak ada yang menjadi mahasiswa bayaran di manapun," tegas Ari.

Ia pun mengeklaim bahwa aksi-aksi yang dilakukan pihaknya tak pernah ditunggangi oleh pihak mana pun.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah melakukan audit dan investigasi mendalam terkait munculnya narasi dan keberadaan "mahasiswa sewaan" yang mengenakan jas almamater dalam kegiatan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pihak kepolisian maupun penyelenggara tidak mengetahui keberadaan kelompok tersebut dalam jajaran peserta.