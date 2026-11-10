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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.42 WIB

Tidak Ingin Memiliki Banyak Pertengkaran dengan Anak? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang bertengkar dengan anak./ Magnific/teksomolika - Image

seseorang yang bertengkar dengan anak./ Magnific/teksomolika

JawaPos.com - Hampir setiap orang tua pasti pernah bertengkar dengan anak.

Kadang hanya karena hal kecil: anak tidak mau mandi, menolak makan, terlalu lama bermain, tidak segera membereskan mainan, sulit diminta berhenti menggunakan gadget, atau membantah ketika diminta melakukan sesuatu.

Awalnya mungkin hanya sebuah permintaan sederhana.

“Sudah, waktunya mandi.”

Tetapi anak menjawab, “Nanti!”

Orang tua mengulang.

“Nak, sekarang mandi.”

Anak mulai kesal.

“Sebentar!”

Nada suara orang tua meninggi.

Editor: Hanny Suwindari
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