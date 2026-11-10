Tidak Ingin Memiliki Banyak Pertengkaran dengan Anak? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hampir setiap orang tua pasti pernah bertengkar dengan anak.

Kadang hanya karena hal kecil: anak tidak mau mandi, menolak makan, terlalu lama bermain, tidak segera membereskan mainan, sulit diminta berhenti menggunakan gadget, atau membantah ketika diminta melakukan sesuatu.