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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 10 November 2026 | 22.28 WIB

Sering Cemas Memikirkan Masa Depan Anak? Ini 7 Mindset yang Perlu Anda Terapkan agar Lebih Tenang

Ilustrasi bayi/Pexels - Image

Ilustrasi bayi/Pexels

JawaPos.com - Orangtua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Termasuk memastikan mereka tumbuh sehat, bahagia, dan memiliki masa depan yang cerah.

Namun, keinginan tersebut terkadang disertai dengan overthinking berlebihan.

Para orangtua bisa terus memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi dalam kehidupan anak mereka di masa depan.

Jika tidak dikelola dengan baik, overthinking tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, bahkan merenggangkan hubungan anda dengan anak.

Terlalu sibuk overthinking juga berisiko membuat orangtua kehilangan momen bersama anak. 

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (8/11) ada sejumlah mindset yang bisa anda bentuk untuk membantu orangtua mengelola kecemasan soal masa depan anak.

Cara ini dapat membantu mengurangi overthinking, supaya anda bisa lebih fokus menikmati momen yang terjadi saat ini bersama anak.

Anak membutuhkan perhatian dan pendampingan orangtua dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya.

Daripada anda harus terus mencemaskan kehidupan anak saat dewasa, cobalah untuk lebih fokus memenuhi kebutuhan mereka saat ini.

Dengarkan cerita mereka, dampingi proses belajarnya, sampai luangkan waktu untuk melakukan aktivitas bersama. 

Editor: Hanny Suwindari
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