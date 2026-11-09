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Penulis: Endah Primasari Utami
Senin, 9 November 2026 | 22.32 WIB

8 Kebiasaan Anak Dibesarkan Orang Tua dengan Kondisi Keuangan Terbatas, Terbawa hingga Dewasa

Ilustrasi, seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan kondisi keuangan terbatas. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan kondisi keuangan terbatas cenderung untuk hidup hemat.

Mereka mempelajari kebiasaan-kebiasaan kecil dari orang tuanya untuk mengelola anggaran, meski saat dewasa mereka tidak harus melakukannya.

Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Senin (9/11), berikut ini delapan kebiasaan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan kondisi keuangan terbatas yang terbawa hingga dewasa.

1. Memesan Menu Termurah

Seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua yang perekonomiannya menengah ke bawah, makan di luar adalah sebuah kemewahan.

Tertanamlah dalam pikiran mereka untuk memesan menu yang paling murah, apa pun itu pokoknya yang bisa menghemat pengeluaran.

Kebiasaan dan pola pikir tersebut terbawa sampai sang anak dewasa.

Meski secara finansial saat dewasa mereka lebih stabil, tapi tetap saja sang anak merasa sulit untuk mengeluarkan uang.

Mungkin karena pernah merasakan masa-masa sulit dan ingin menghindari kehidupan seperti yang dijalani orang tuanya dulu.

Jadi, sebisa mungkin mereka menjaga tagihan restoran tetap rendah sehingga tetap bisa makan di luar bersama teman-teman tanpa harus menguras kantong.

2. Memasak Hampir Semua Makanan di Rumah

Anak-anak yang tumbuh dalam perekonomian menengah ke bawah pasti sering mendengar orang tuanya berkata 'kita punya makanan di rumah' tiap kali menginginkan paket makanan cepat saji.

Kata-kata itu terus melekat dalam pikiran sang anak hingga dewasa.

Bukan tanpa alasan, memasak makanan di rumah menurut sebuah studi tidak hanya lebih hemat, tapi juga mendorong pola makan sehat.

3. Membeli Barang secara Thrifting atau Preloved

Orang-orang yang kondisi ekonominya lemah cenderung mendapatkan pakaian atau kebutuhan rumah tangga secara thrifting atau preloved.

Seorang anak yang terbiasa berbelanja secara thrifting atau preloved sejak kecil, kemungkinan besar akan terus terbawa hingga dewasa.

Mungkin, dulu mereka merasa malu, namun saat ini kebiasaan mereka justru menjadi tren.

Kebiasaan berbelanja di toko barang bekas atau melalui seseorang yang menjualnya secara langsung tidak hanya lebih ramah untuk dompet tapi juga untuk lingkungan.

4. Menyimpan Barang-Barang Istimewa untuk Kesempatan Khusus

Seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan keuangan terbatas cenderung menyimpan barang-barang yang dianggap istimewa, seperti parfum mewah atau benda yang penuh kenangan.

Mereka menyimpan barang-barang tersebut sampai dirasa waktu yang tepat untuk menggunakannya tiba, karena merasa khawatir jika menggunakannya, mereka tidak bisa mendapatkannya lagi.

Jadi, bagi mereka, menyimpan apa pun yang dimiliki adalah hal yang penting.

5. Menjaga Anggaran yang Ketat dan Mematuhinya

Dibesarkan dengan keterbatasan finansial, mengikuti anggaran bisa menjadi hal yang penting.

Mereka takut berakhir seperti orang tuanya sehingga banyak dari mereka yang sangat kaku dalam mengelola uang dan tidak pernah berani menyimpang dari pengeluaran yang telah ditetapkan.

Mereka tetap berpegang pada anggaran supaya memiliki sisa uang untuk ditabung.

Meski ini adalah langkah yang cerdas, kebiasaan tersebut bisa menghalangi mereka untuk menikmati hidup atau sekadar memanjakan diri sendiri.

Tapi, orang-orang yang tumbuh dalam ekonomi menengah ke bawah memandang hal ini secara berbeda.

 
Pendapatan yang bisa berubah sewaktu-waktu membuat mereka memilih untuk menabung sebagai antisipasi jika terjadi skenario terburuk.

6. Membeli Barang secara Berlebihan saat Diskon

Orang yang tumbuh dengan keuangan terbatas mungkin memiliki pola pikir seolah-olah dunia akan berakhir, jadi mereka menimbun sebanyak mungkin kebutuhan.

Mereka bersiap-siap seandainya kondisi keuangan menjadi sulit dan tidak bisa lagi membeli kebutuhan hidup sehingga memiliki semua barang yang diperlukan dalam jumlah banyak bisa memberikan rasa tenang.

Terlebih saat ada diskon, berbelanja dapat memicu pelepasan dopamin.

Ada kepuasan tersendiri saat bisa menghemat uang, meski sebenarnya tidak semua barang diskon benar-benar dibutuhkan.

Bagi orang yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, ini bisa menjadi solusi sempurna untuk mengatasi kecemasan dalam mengeluarkan uang 'membeli semuanya selagi harganya murah'.

7. Mengambil Apa pun yang Bisa Didapatkan secara Gratis

Seseorang yang tumbuh dalam kondisi finansial yang tidak stabil memiliki kecenderungan mengambil apa pun yang bisa didapatkan secara gratis, misalnya saja perlengkapan mandi di kamar hotel.

Mereka melakukan hal tersebut karena khawatir akan tiba saatnya mereka tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan.

Selain itu, mereka juga ingin menekan pengeluaran sebisa mungkin.

8. Tetap di Rumah Alih-Alih Pergi Keluar

Setiap orang pasti ingin pergi keluar dan melakukan berbagai kegiatan, namun terkadang biaya menjadi penghalang sehingga diam di rumah terasa jauh lebih hemat.

Terutama bagi mereka yang tumbuh dalam kondisi keuangan yang terbatas, pergi keluar rumah untuk berkegiatan merupakan hal yang jarang terjadi.

Jadi, tertanamlah dalam benak mereka bahwa pergi keluar adalah pemborosan dan pola pikir seperti itu terbawa hingga dewasa.

Editor: Hanny Suwindari
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