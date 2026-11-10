6 Alasan Mengapa Anak Berbohong, dan Bagaimana Cara Menanggapinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Orang tua tentu berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan berani mengakui kesalahan. Namun, dalam proses tumbuh kembangnya, ada kalanya anak justru melakukan hal yang sebaliknya: berbohong.

Misalnya, anak mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah padahal belum. Anak menyembunyikan nilai ujian yang buruk, menyangkal telah merusak barang, atau membuat cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Tidak sedikit orang tua yang langsung merasa kecewa, marah, bahkan menganggap perilaku tersebut sebagai tanda bahwa anak memiliki karakter buruk.

Padahal, menurut perspektif psikologi perkembangan, perilaku berbohong pada anak tidak selalu menunjukkan bahwa mereka memiliki niat buruk atau sedang tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur.

Baca Juga:Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo 10 November 2026

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), ada banyak faktor psikologis yang dapat mendorong anak untuk berbohong. Faktor tersebut bisa berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemampuan mengelola emosi, kebutuhan mendapatkan perhatian, rasa takut terhadap hukuman, hingga pengaruh lingkungan sosial.

Memahami alasan di balik kebohongan anak menjadi langkah penting sebelum orang tua menentukan cara menanggapinya. Sebab, respons orang tua yang terlalu keras justru berpotensi membuat anak semakin pandai menyembunyikan sesuatu.

Lantas, mengapa anak berbohong? Dan bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi perilaku tersebut menurut psikologi?

1. Anak Takut Dimarahi atau Dihukum

Salah satu alasan paling umum mengapa anak berbohong adalah karena mereka takut terhadap konsekuensi dari perbuatannya.