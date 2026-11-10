6 Alasan Mengapa Anak Berbohong, dan Bagaimana Cara Menanggapinya Menurut Psikologi

seseorang yang mendapati anaknya berbohong./Magnific/vh-studio
JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Orang tua tentu berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan berani mengakui kesalahan. Namun, dalam proses tumbuh kembangnya, ada kalanya anak justru melakukan hal yang sebaliknya: berbohong.
Misalnya, anak mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah padahal belum. Anak menyembunyikan nilai ujian yang buruk, menyangkal telah merusak barang, atau membuat cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Tidak sedikit orang tua yang langsung merasa kecewa, marah, bahkan menganggap perilaku tersebut sebagai tanda bahwa anak memiliki karakter buruk.
Padahal, menurut perspektif psikologi perkembangan, perilaku berbohong pada anak tidak selalu menunjukkan bahwa mereka memiliki niat buruk atau sedang tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), ada banyak faktor psikologis yang dapat mendorong anak untuk berbohong. Faktor tersebut bisa berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemampuan mengelola emosi, kebutuhan mendapatkan perhatian, rasa takut terhadap hukuman, hingga pengaruh lingkungan sosial.
Memahami alasan di balik kebohongan anak menjadi langkah penting sebelum orang tua menentukan cara menanggapinya. Sebab, respons orang tua yang terlalu keras justru berpotensi membuat anak semakin pandai menyembunyikan sesuatu.
Lantas, mengapa anak berbohong? Dan bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi perilaku tersebut menurut psikologi?
1. Anak Takut Dimarahi atau Dihukum
Salah satu alasan paling umum mengapa anak berbohong adalah karena mereka takut terhadap konsekuensi dari perbuatannya.
Anak yang melakukan kesalahan mungkin sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya tidak benar. Namun, ketika membayangkan kemungkinan dimarahi, dihukum, atau mendapatkan respons negatif dari orang tua, mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022