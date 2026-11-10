Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 10 November 2026 | 22.15 WIB

6 Alasan Mengapa Anak Berbohong, dan Bagaimana Cara Menanggapinya Menurut Psikologi

seseorang yang mendapati anaknya berbohong./Magnific/vh-studio - Image

seseorang yang mendapati anaknya berbohong./Magnific/vh-studio

JawaPos.com - Kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Orang tua tentu berharap anak tumbuh menjadi pribadi yang jujur, terbuka, dan berani mengakui kesalahan. Namun, dalam proses tumbuh kembangnya, ada kalanya anak justru melakukan hal yang sebaliknya: berbohong.

Misalnya, anak mengatakan sudah mengerjakan pekerjaan rumah padahal belum. Anak menyembunyikan nilai ujian yang buruk, menyangkal telah merusak barang, atau membuat cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Tidak sedikit orang tua yang langsung merasa kecewa, marah, bahkan menganggap perilaku tersebut sebagai tanda bahwa anak memiliki karakter buruk.

Padahal, menurut perspektif psikologi perkembangan, perilaku berbohong pada anak tidak selalu menunjukkan bahwa mereka memiliki niat buruk atau sedang tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (10/11), ada banyak faktor psikologis yang dapat mendorong anak untuk berbohong. Faktor tersebut bisa berkaitan dengan perkembangan kognitif, kemampuan mengelola emosi, kebutuhan mendapatkan perhatian, rasa takut terhadap hukuman, hingga pengaruh lingkungan sosial.

Memahami alasan di balik kebohongan anak menjadi langkah penting sebelum orang tua menentukan cara menanggapinya. Sebab, respons orang tua yang terlalu keras justru berpotensi membuat anak semakin pandai menyembunyikan sesuatu.

Lantas, mengapa anak berbohong? Dan bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi perilaku tersebut menurut psikologi?

1. Anak Takut Dimarahi atau Dihukum

Salah satu alasan paling umum mengapa anak berbohong adalah karena mereka takut terhadap konsekuensi dari perbuatannya.

Anak yang melakukan kesalahan mungkin sebenarnya mengetahui bahwa tindakannya tidak benar. Namun, ketika membayangkan kemungkinan dimarahi, dihukum, atau mendapatkan respons negatif dari orang tua, mereka memilih untuk menyembunyikan kebenaran.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
8 Kebiasaan Anak Dibesarkan Orang Tua dengan Kondisi Keuangan Terbatas, Terbawa hingga Dewasa - Image
Parenting

8 Kebiasaan Anak Dibesarkan Orang Tua dengan Kondisi Keuangan Terbatas, Terbawa hingga Dewasa

Senin, 9 November 2026 | 22.32 WIB

Kapolri Suyudi dan KPAI Siapkan Integrasi Aplikasi, Perkuat Penanganan Kasus Kejahatan terhadap Anak - Image
Nasional

Kapolri Suyudi dan KPAI Siapkan Integrasi Aplikasi, Perkuat Penanganan Kasus Kejahatan terhadap Anak

Senin, 9 November 2026 | 22.13 WIB

Jika Ingin Berbicara dengan Anak-Anak Mengenai Hal-Hal Buruk, Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Ingin Berbicara dengan Anak-Anak Mengenai Hal-Hal Buruk, Lakukan 5 Cara Ini Menurut Psikologi

Senin, 9 November 2026 | 13.42 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore