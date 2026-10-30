8 Kebiasaan Anak Gen X yang Dulu Normal Tapi Kini Dilarang Orang Tua Modern

JawaPos.com - Masa kecil anak-anak Generasi X yang tumbuh di era 1970-an hingga 1990-an menyimpan banyak kenangan masa lalu yang kerap bertolak belakang dengan standar pengasuhan anak modern saat ini.

Ada berbagai aktivitas harian yang dulunya dianggap wajar oleh para orang tua Generasi X, namun kini justru sering kali memicu rasa cemas hingga membuat orang tua dari Generasi Milenial dan Generasi Z merasa merinding.

Pergeseran standar keselamatan, kemajuan teknologi transportasi, hingga kesadaran akan pola hidup sehat telah mengubah cara masyarakat mendidik dan melindungi buah hati mereka.

Jika dahulu kontak fisik menjadi hal yang dominan, kini pola pengasuhan yang hadir, responsif, dan protektif menjadi standar baru di dalam keluarga.

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Seperti dikutip dari YourTango, perbedaan tajam antara gaya hidup anak Generasi X dan anak-anak zaman sekarang mencakup berbagai aspek kehidupan harian yang sangat kontras.

Berikut adalah delapan pengalaman masa kecil Generasi X yang kini dianggap ekstrem dan dilarang oleh para orang tua modern.

1. Bermain di Luar Rumah Tanpa Pengawasan Orang Dewasa Anak-anak Generasi X terbiasa menikmati waktu bermain di luar rumah seharian penuh tanpa pengawasan ketat dari orang tua mereka.

Saat ini, pola pengasuhan telah bergeser secara signifikan menuju kehadiran orang tua yang lebih aktif dan protektif, bahkan sebagian cenderung menerapkan gaya pengasuhan helikopter (helicopter parenting).

Pekerja sosial Cheryl Gerson memberikan pandangannya terkait bahaya pengasuhan yang terlalu melindungi anak dari segala rasa cemas.

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