Chery Recall 53.882 Mobil di China, Imbas Kasus As Roda Belakang Omoda 5 Lepas

Cheri Omoda 5 yang patah as roda bagian belakang. (Istimewa)
JawaPos.com - Kasus terlepasnya as roda belakang Chery Omoda 5 saat melaju di Malaysia berbuntut panjang. Kini, Chery harus menarik 53.882 unit kendaraan di China untuk pemeriksaan menyusul temuan potensi masalah pada sambungan las komponen as roda belakang yang berisiko memengaruhi kendali kendaraan.
Mengutip laporan CarNewsChina, Minggu (8/11/2026), program recall tersebut mencakup model Chery Omoda dan Tiggo 5x yang diproduksi pada 6 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023.
Penarikan ini diumumkan melalui otoritas pengawas pasar China, State Administration for Market Regulation (SAMR), dan dijadwalkan mulai berlaku pada 27 November 2026.
Ada Potensi Masalah pada Pengelasan As Roda
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan potensi masalah pada proses produksi yang menyebabkan kualitas pengelasan antara trailing arm dan sleeve pada as roda belakang tidak sempurna.
Dalam kondisi ekstrem, sambungan las tersebut berisiko mengalami kerusakan hingga terlepas. Kondisi ini dapat mengganggu kendali roda belakang dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Chery akan memeriksa kode tanggal produksi pada komponen as roda belakang kendaraan yang masuk dalam program recall.
Jika ditemukan menggunakan komponen dari kelompok produksi yang bermasalah, Chery akan menggantinya secara gratis.
Namun, bukan berarti seluruh 53.882 kendaraan tersebut dipastikan mengalami kerusakan. Jumlah tersebut merupakan total kendaraan yang masuk dalam cakupan pemeriksaan.
Berawal dari Kasus Omoda 5 di Malaysia
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022