Chery Recall 53.882 Mobil di China, Imbas Kasus As Roda Belakang Omoda 5 Lepas

JawaPos.com - Kasus terlepasnya as roda belakang Chery Omoda 5 saat melaju di Malaysia berbuntut panjang. Kini, Chery harus menarik 53.882 unit kendaraan di China untuk pemeriksaan menyusul temuan potensi masalah pada sambungan las komponen as roda belakang yang berisiko memengaruhi kendali kendaraan.

Mengutip laporan CarNewsChina, Minggu (8/11/2026), program recall tersebut mencakup model Chery Omoda dan Tiggo 5x yang diproduksi pada 6 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023.

Penarikan ini diumumkan melalui otoritas pengawas pasar China, State Administration for Market Regulation (SAMR), dan dijadwalkan mulai berlaku pada 27 November 2026.

Ada Potensi Masalah pada Pengelasan As Roda

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan potensi masalah pada proses produksi yang menyebabkan kualitas pengelasan antara trailing arm dan sleeve pada as roda belakang tidak sempurna.

Dalam kondisi ekstrem, sambungan las tersebut berisiko mengalami kerusakan hingga terlepas. Kondisi ini dapat mengganggu kendali roda belakang dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Chery akan memeriksa kode tanggal produksi pada komponen as roda belakang kendaraan yang masuk dalam program recall.

Jika ditemukan menggunakan komponen dari kelompok produksi yang bermasalah, Chery akan menggantinya secara gratis.

Namun, bukan berarti seluruh 53.882 kendaraan tersebut dipastikan mengalami kerusakan. Jumlah tersebut merupakan total kendaraan yang masuk dalam cakupan pemeriksaan.