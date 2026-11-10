Ada Potensi Masalah Pengelasan, Chery Recall Omoda 5 Varian Z dan RZ di Indonesia

Viral Chery Omoda 5 patah as roda di Malaysia.
JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program recall preventif untuk SUV Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin (ICE) dengan nomor rangka tertentu.
Langkah ini dilakukan untuk memeriksa komponen suspensi belakang dan menggantinya apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Program tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi teknis bersama Chery Global terkait potensi masalah pada proses pengelasan komponen sumbu roda belakang (rear axle beam).
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Omoda 5 di luar Indonesia, ditemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.
Meski belum menerima laporan insiden terkait komponen tersebut dari konsumen di Indonesia, Chery tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan pengguna.
Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen.
Menurutnya, komitmen Chery tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga layanan purnajual setelah kendaraan digunakan konsumen.
Cara Cek Recall OMODA 5
Chery Indonesia menyediakan fasilitas pengecekan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) melalui situs resmi perusahaan.
Baca Juga:Presiden Chery, Yin Tongyue Minta Maaf, 8.878 unit Omoda 5 di Recall Karena Kasus As Roda Patah
Pemilik Omoda 5 dapat mengakses laman resmi Cheri Indonesia. Lalu nomor rangka kendaraan dapat ditemukan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022