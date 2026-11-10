Ada Potensi Masalah Pengelasan, Chery Recall Omoda 5 Varian Z dan RZ di Indonesia

JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program recall preventif untuk SUV Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin (ICE) dengan nomor rangka tertentu.

Langkah ini dilakukan untuk memeriksa komponen suspensi belakang dan menggantinya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Program tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi teknis bersama Chery Global terkait potensi masalah pada proses pengelasan komponen sumbu roda belakang (rear axle beam).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Omoda 5 di luar Indonesia, ditemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.

Meski belum menerima laporan insiden terkait komponen tersebut dari konsumen di Indonesia, Chery tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan pengguna.

Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Menurutnya, komitmen Chery tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga layanan purnajual setelah kendaraan digunakan konsumen.

Cara Cek Recall OMODA 5

Chery Indonesia menyediakan fasilitas pengecekan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) melalui situs resmi perusahaan.