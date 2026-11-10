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Penulis: Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 10 November 2026 | 23.41 WIB

Ada Potensi Masalah Pengelasan, Chery Recall Omoda 5 Varian Z dan RZ di Indonesia

Viral Chery Omoda 5 patah as roda di Malaysia. - Image

Viral Chery Omoda 5 patah as roda di Malaysia.

JawaPos.com - Chery Indonesia menggelar program recall preventif untuk SUV Omoda 5 varian Z dan RZ bermesin bensin (ICE) dengan nomor rangka tertentu.

Langkah ini dilakukan untuk memeriksa komponen suspensi belakang dan menggantinya apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Program tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi teknis bersama Chery Global terkait potensi masalah pada proses pengelasan komponen sumbu roda belakang (rear axle beam).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Omoda 5 di luar Indonesia, ditemukan potensi ketidaksesuaian pengelasan yang dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi kekuatan sambungan dan kendali kendaraan.

Meski belum menerima laporan insiden terkait komponen tersebut dari konsumen di Indonesia, Chery tetap mengambil langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan pengguna.

Vice Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen.

Menurutnya, komitmen Chery tidak hanya berfokus pada kualitas produk, tetapi juga layanan purnajual setelah kendaraan digunakan konsumen.

Cara Cek Recall OMODA 5

Chery Indonesia menyediakan fasilitas pengecekan nomor rangka atau Vehicle Identification Number (VIN) melalui situs resmi perusahaan.

Pemilik Omoda 5 dapat mengakses laman resmi Cheri Indonesia. Lalu nomor rangka kendaraan dapat ditemukan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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