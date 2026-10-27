Presiden Chery, Yin Tongyue Minta Maaf, 8.878 unit Omoda 5 di Recall Karena Kasus As Roda Patah

Cheri Omoda 5 yang patah as roda bagian belakang. (Istimewa)
JawaPos.com - Sempat ramai menjadi perbincangan warganet terkait lepasnya as roda belakang Chery Omoda 5 di Malaysia, akhirnya chairman sekaligus Presiden Chery, Yin Tongyue, menyampaikan permintaan maaf.
Mengingat kembali kejadian as roda belakang Chery Omoda 5 yang terlepas saat mobil melaju terjadi di Johor Bahru pada awal Oktober 2026.
Insiden ini mendorong otoritas transportasi Malaysia melakukan penyelidikan teknis.
Bahkan Chery juga menjalankan program penarikan kembali kendaraan atau recall yang mencakup 8.878 unit Omoda 5.
Mengutip laporan CarNewsChina, Selasa (27/10/2026) Yin menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia saat menghadiri World Intelligent Connected Vehicles Conference (WICV) di Beijing, China, pada 21 Oktober 2026.
Yin menegaskan, ekspansi perusahaan otomotif China ke pasar internasional harus berorientasi jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan cepat.
Ia juga menekankan pentingnya menghormati peraturan dan praktik bisnis di setiap negara tempat perusahaan beroperasi.
As Roda Omoda 5 Terlepas Saat Melaju
Seperti diberitakan sebelumnya insiden yang terjadi pada 6 Oktober 2026 di Johor Bahru, Malaysia, Chery Omoda 5 mengalami kerusakan pada bagian suspensi belakang hingga rangkaian as roda dan kedua roda belakang terlepas dari bodi kendaraan.
Foto yang sempat beredar memperlihatkan mobil tersebut berhenti di jalan, sementara komponen suspensi belakang terpisah dari kendaraan.
Departemen Transportasi Jalan Malaysia atau Road Transport Department (JPJ) mengambil tindakan dengan menangguhkan sementara persetujuan tipe kendaraan atau Vehicle Type Approval (VTA) untuk Omoda 5.
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