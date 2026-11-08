GAC AION i60 SUV Listrik dengan Kulkas Kabin Resmi Meluncur di RI

JawaPos.com - Pilihan SUV listrik ada pendatang baru, GAC Indonesia resmi meluncurkan AION i60 di pasar otomotif nasional. Ini menjadi model pertama GAC dengan konfigurasi setir kanan (RHD) yang diperkenalkan di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai negara pertama.

Mobil ini menawarkan sejumlah fitur yang cukup unik di kelasnya, seperti kulkas terintegrasi di dalam kabin dan ban serep. Kedua fitur tersebut melengkapi berbagai teknologi yang disiapkan untuk menunjang kebutuhan perjalanan harian maupun jarak jauh.

AION i60 memiliki dimensi panjang 4.685 mm, lebar 1.854 mm, tinggi 1.660 mm, dan jarak sumbu roda 2.775 mm.

Untuk kenyamanan, kursi depan dilengkapi fitur pijat delapan titik, ventilasi, pemanas, serta pengaturan elektrik dan memori. Kursi belakang juga memiliki pengaturan sandaran hingga 137 derajat.

Kapasitas bagasi mencapai 658 liter dan dapat diperluas hingga 1.876 liter dengan melipat kursi belakang.

Sementara itu, sistem hiburan menggunakan layar infotainment 15,6 inci beresolusi 2,5K dengan sistem ADiGO 6.0. Tersedia pula fitur Nap Mode dan Pet Mode.

Dilengkapi 15 Fitur ADAS

Pada sektor keselamatan, menggunakan struktur bodi cage-type dengan 72 persen material baja berkekuatan tinggi. Bagian inti kabin menggunakan baja hot-formed dengan kekuatan 1.500 MPa.

Perlindungan penumpang didukung enam airbag dan teknologi Magazine Battery 2.0 yang telah melalui berbagai pengujian keselamatan baterai.