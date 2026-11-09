Enam Merek Baru siap Ramaikan GAW 2026, dari Bentley hingga Porsche

Konferensi pers GAW 2026. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pecinta otomotif Indonesia akan kembali disapa pameran otomotif Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 yang akan diselenggarakan pada 20-29 November di ICE BSD, Tangerang.
Menariknya, pameran GAW kali ini akan diramaikan enam merek model baru diantaranya BAW, Bentley, iCar, Porsche, Volvo, dan Xpeng.
Adapun pameran tahun ini sendiri akan menghadirkan lebih dari 65 merek yang terdiri dari 36 merek kendaraan penumpang dan lebih dari 30 merek industri pendukung.
“Gaikindo Auto Week dirancang dengan fokus utama sebagai pendorong pasar dan penjualan otomotif. Penyelenggaraan tahun ini diselenggarakan strategis di 10 kota untuk memperluas jangkauan industri dan mendekatkan konsumen di daerah,” kata Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika dalam konferensi pers Gaikindo Auto Week di Jakarta, Senin (9/11).
GAW 2026 akan berlangsung serentak di 10 kota di Indonesia. Pameran utama digelar di ICE BSD City, Tangerang, pada 20-29 November 2026.
Pameran otomotif itu juga akan digelar di sembilan kota lainnya pada 25-29 November 2026. Kesembilan kota tersebut adalah Denpasar, Balikpapan, Bandung, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, dan Surabaya.
Jumlah merek yang mengikuti pameran di setiap kota berbeda. Medan dan Semarang menjadi wilayah dengan peserta terbanyak, masing-masing 15 merek.
Denpasar dan Palembang menghadirkan 12 merek, Solo 11 merek, Bandung, Makassar, dan Surabaya masing-masing 10 merek, sedangkan Balikpapan diikuti sembilan merek.
Secara keseluruhan, terdapat 36 merek mobil penumpang yang tercantum dalam daftar peserta Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2026.
Merek tersebut meliputi BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, Haval.
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