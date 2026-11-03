Asia Harley Days 2026 Digelar di Thailand, Kumpulkan Bikers dari Berbagai Negara Asia

JawaPos.com - Festival sepeda motor Asia Harley Days 2026 siap kembali menyapa para penggemar roda dua di Asia.

Mengambil lokasi di Kanchanaburi, Thailand, acara ini akan menjadi ajang berkumpulnya komunitas bikers untuk merayakan budaya berkendara, persahabatan, dan kebebasan di jalan raya.

Kanchanaburi dipilih karena dikenal sebagai salah satu destinasi favorit untuk berkendara di Thailand.

Wilayah ini juga memiliki sejumlah landmark ikonik, termasuk Jembatan di atas Sungai Kwai yang memiliki nilai sejarah.

Melalui Asia Harley Days 2026, Harley-Davidson ingin menghadirkan pengalaman festival yang tidak hanya berfokus pada sepeda motor, tetapi juga melibatkan pengunjung melalui berbagai aktivitas komunitas dan hiburan di lokasi acara.

Festival ini terbuka bagi siapa saja, baik pengendara yang datang menggunakan sepeda motor, komunitas yang bepergian bersama, maupun pengunjung yang ingin menikmati suasana perayaan.

Beragam pengalaman akan menjadi bagian dari festival, mulai dari musik, kuliner, hingga kesempatan bertemu dengan sesama penggemar sepeda motor dari berbagai negara.

Konsep tersebut sekaligus memperkuat karakter Asia Harley Days sebagai ruang pertemuan komunitas yang memiliki ketertarikan terhadap budaya sepeda motor dan gaya hidup berkendara.

Harley-Davidson juga mengajak para penggemar untuk mengikuti perkembangan terbaru mengenai Asia Harley Days 2026 melalui akun Instagram Harley-Davidson Asia dan saluran komunikasi regional lainnya.