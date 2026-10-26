Tak Perlu Dekati Mobil, Changan Deepal S05 dan S07 Makin Praktis Bisa Dikontrol dari HP

Changan Deepal S05 dan S07, mobil bisa diakses dari HP. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemilik Changan Deepal S05 dan Changan Deepal S07, kini bisa memanfaatkan Deepal App untuk tetap terhubung dengan kendaraan langsung melalui smartphone.
Pemilik mobil dapat memantau kondisi kendaraan, melihat status pengisian daya, serta mengontrol berbagai fungsi dari jarak jauh.
Dengan kemudahan tersebut, pemilik dapat berinteraksi dengan kendaraannya secara lebih praktis dan nyaman dalam mendukung berbagai kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Setiawan Surya, CEO Changan Indonesia menjelaskan bagi Changan, teknologi bukan hanya tentang menghadirkan fitur-fitur canggih pada kendaraan, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat yang nyata dalam keseharian konsumen.
"Kami ingin setiap inovasi yang kami hadirkan dapat membuat pengalaman menggunakan kendaraan menjadi semakin mudah, nyaman, dan terkoneksi," kata Setiawan.
Melalui integrasi teknologi Setiawan menegaskan bahwa dalam ekosistem kendaraan Changan Deepal S07 dan Changan Deepal S05, pihaknya terus berupaya menghadirkan pengalaman kepemilikan yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup konsumen masa kini.
Salah satu fungsi yang dapat dimanfaatkan melalui Deepal App adalah memantau kondisi kendaraan dari smartphone. Pemilik dapat melihat informasi seperti persentase baterai dan perkiraan jarak tempuh, sehingga kondisi kendaraan dapat diketahui sebelum perjalanan dimulai.
Saat kendaraan sedang melakukan pengisian daya, aplikasi juga membantu pemilik memantau perkembangan pengisian tanpa harus terus berada di dekat kendaraan.
Kemudahan ini memberikan fleksibilitas, terutama ketika kendaraan sedang ditinggalkan di rumah, tempat kerja, maupun lokasi pengisian daya.
Fitur unggulan lainnya pada aplikasi Deepal adalah Vehicle Control yang memungkinkan pemilik mengontrol beberapa fungsi kendaraan dari jarak jauh.
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