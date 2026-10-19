Jelang Setahun di Indonesia, Changan Perkuat Line-up Mobil Listrik dan Targetkan 27 Dealer

JawaPos.com - Changan menandai perjalanan menuju satu tahun kehadirannya di Indonesia sejak November 2025 dengan memperkuat jajaran kendaraan elektrifikasi dan memperluas jaringan layanan.

Ini menjadi bagian dari upaya pabrikan asal China tersebut membangun fondasi bisnis jangka panjang di pasar otomotif nasional.

Selama perjalanan tersebut, Changan menghadirkan sejumlah model, mulai dari mobilitas perkotaan hingga kendaraan keluarga. Pengembangan jaringan dealer juga dilakukan untuk mempermudah akses layanan purnajual.

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan dukungan konsumen, mitra, media, dan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan di Indonesia.

“Menjelang satu tahun perjalanan Changan di Indonesia, kami melihat pencapaian ini sebagai momentum untuk mengapresiasi dukungan dari konsumen, mitra, media, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami,” ujar Setiawan, di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut dia, dukungan tersebut memperkuat komitmen perusahaan untuk menghadirkan produk dan layanan yang relevan bagi masyarakat Indonesia sekaligus membangun fondasi pertumbuhan ke depan.

Empat Model untuk Kebutuhan Berbeda Dalam mengembangkan bisnis di Indonesia, Changan membawa sejumlah model dengan karakter dan teknologi berbeda. Pilihan tersebut mencakup mobil listrik berukuran ringkas hingga SUV dengan teknologi elektrifikasi.

Changan Lumin menjadi pilihan untuk mobilitas perkotaan dengan dimensi ringkas mengusung desain bergaya modern.

Sementara itu, Deepal S07 menyasar konsumen yang menginginkan SUV listrik dengan desain futuristik, performa, serta kenyamanan premium.