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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 20 Oktober 2026 | 00.40 WIB

Sensor Parkir Mobil Bunyi Terus Padahal Tak Ada Halangan? Ini 6 Penyebabnya

Ilustrasi Sensor parkir - Image

Ilustrasi Sensor parkir

JawaPos.com - Sensor parkir mobil yang terus berbunyi meski tidak ada penghalang di belakang kendaraan bisa membuat pengemudi kebingungan.

Kondisi ini tidak selalu menandakan kerusakan serius, tetapi bisa disebabkan kotoran, posisi sensor yang berubah, hingga gangguan pada sistem kelistrikan.

Sensor parkir atau sensor mundur berfungsi membantu pengemudi mendeteksi objek di sekitar kendaraan saat parkir atau berjalan mundur.

Ketika sistem memberikan peringatan tanpa adanya objek yang terlihat, ada beberapa bagian yang perlu diperiksa sebelum memutuskan untuk mengganti komponen.

1. Sensor Parkir Kotor

Kotoran yang menempel pada permukaan sensor menjadi salah satu penyebab sensor parkir berbunyi terus. Debu, lumpur, sisa air hujan, hingga kerak kotoran dapat mengganggu kemampuan sensor dalam mendeteksi objek di sekitar kendaraan.

Untuk mengatasinya, periksa titik-titik sensor yang biasanya terpasang pada bumper depan atau belakang. Bersihkan permukaannya menggunakan kain lembut agar tidak menimbulkan goresan.

Hindari menyemprotkan air bertekanan tinggi secara langsung ke sensor karena berisiko mengganggu komponen atau sambungan kelistrikannya.

2. Posisi Sensor Berubah Akibat Benturan

Bumper yang pernah tersenggol atau terbentur juga bisa menyebabkan sensor parkir berbunyi tanpa alasan yang jelas.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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