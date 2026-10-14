Harga Mobil Listrik Mungil, Wuling hingga BYD Mulai Rp 155 Juta

Deretan mobil listrik dengan harga mulai Rp150 jutaan. (Ilustrasi)
JawaPos.com - Pilihan mobil listrik berukuran kompak di Indonesia semakin beragam. Pada September 2026, konsumen bisa menemukan sejumlah model dengan harga mulai Rp 150 jutaan, mulai dari Wuling Aira EV, Seres E1, BYD Atto 1, hingga VinFast VF 3.
Mobil listrik jenis city car menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitas harian di perkotaan.
Dimensi yang ringkas memudahkan pengemudi bermanuver di jalan padat, sementara penggunaan tenaga listrik menawarkan biaya operasional yang berpotensi lebih rendah dibandingkan mobil berbahan bakar bensin.
Namun, calon pembeli perlu memperhatikan perbedaan spesifikasi, jarak tempuh, dan skema kepemilikan baterai sebelum menentukan pilihan.
Berikut daftar harga sejumlah mobil listrik berukuran kompak di Indonesia per September 2026, mengacu pada harga OTR Jakarta yang dipublikasikan sejumlah sumber otomotif.
1. Wuling Aira EV
Wuling Aira EV menjadi salah satu pilihan mobil listrik dengan harga terjangkau. Model ini tersedia dalam dua varian, yaitu Standard Range dan Long Range.
Harga Standard Range tercatat Rp 155 juta, sedangkan Long Range dibanderol Rp 175 juta. Untuk jarak tempuh, varian Standard Range diklaim mampu mencapai 205 km, sementara Long Range hingga 301 km berdasarkan pengujian CLTC.
Dengan dimensi kompak dan dua pilihan kapasitas baterai, Aira EV dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan listrik untuk aktivitas sehari-hari.
2. VinFast VF 3
VinFast VF 3 merupakan mobil listrik mungil dengan desain mengotak. Ukurannya yang ringkas membuat model ini cocok dipertimbangkan untuk mobilitas di kawasan perkotaan.
Pada September 2026, VF 3 ditawarkan dengan harga mulai Rp 152 juta melalui skema sewa baterai.
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