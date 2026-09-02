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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 3 September 2026 | 03.09 WIB

Kenali 6 Tanda Filter AC Mobil Harus Diganti, Jangan Tunggu AC Bermasalah

Ilustrasi AC mobil. (Freepik) - Image

Ilustrasi AC mobil. (Freepik)

JawaPos.com - Filter AC mobil atau filter kabin menjadi salah satu komponen yang sering luput dari perhatian pemilik kendaraan. Padahal, komponen ini bertugas menyaring debu, polusi, serbuk, dan berbagai partikel sebelum udara masuk ke dalam kabin.

Seiring pemakaian, kotoran akan menumpuk dan membuat filter semakin sulit mengalirkan udara. Kondisi tersebut bisa berdampak pada hembusan AC, kenyamanan kabin, hingga munculnya bau tidak sedap.

Lantas, bagaimana cara mengetahui filter AC mobil sudah harus diganti?

1. Hembusan AC Mulai Melemah

Salah satu tanda paling mudah dikenali adalah angin AC terasa lebih kecil, meski posisi blower sudah dinaikkan. Filter yang penuh debu dapat menghambat aliran udara sehingga udara dari blower tidak bisa mengalir secara optimal. Jika kondisi ini muncul, filter kabin sebaiknya segera diperiksa.

2. AC Terasa Lebih Lama Mendinginkan Kabin

Filter yang kotor dapat mengurangi aliran udara. Akibatnya, kabin membutuhkan waktu lebih lama untuk terasa sejuk.

Namun, perlu diingat bahwa AC mobil kurang dingin tidak selalu disebabkan filter kabin. Kondisi freon, evaporator, blower, dan komponen AC lainnya juga perlu diperiksa jika masalah tetap terjadi setelah filter diganti.

3. Muncul Bau Apek Saat AC Dinyalakan

Bau apek atau tidak sedap dari AC merupakan tanda lain yang patut diperhatikan. Debu dan kotoran yang menumpuk pada filter, terutama jika dalam kondisi lembap, dapat menjadi salah satu sumber bau. Evaporator yang kotor juga bisa menjadi penyebab sehingga tidak semua kasus bau AC dapat diselesaikan hanya dengan mengganti filter.

4. Filter Berubah Warna dan Dipenuhi Debu

Cara paling sederhana untuk memastikan kondisi filter adalah melihat fisiknya. Filter yang awalnya berwarna terang akan terlihat semakin gelap ketika kotoran menumpuk.

Jika permukaan filter sudah dipenuhi debu, lembap, berbau, rusak, atau bentuknya berubah, penggantian lebih tepat dibanding terus membersihkannya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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