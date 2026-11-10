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Penulis: Abdul Wahid
Selasa, 10 November 2026 | 17.00 WIB

Belajar Pengabdian dari KH Muhammad Yusuf Hasyim, Sang Pejuang dan Guru Kehidupan

Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI Abdul Wahid. - Image

Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI Abdul Wahid.

Oleh: Abdul Wahid, Mantan Ajudan Khusus KH M. Yusuf Hasyim, kini Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah RI

MENJELANG penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Muhammad Yusuf Hasyim pada 10 November 2026, ingatan saya kembali kepada perjalanan panjang bersama beliau. Ada banyak peristiwa yang masih tersimpan jelas dalam ingatan. Sebagian membuat saya tersenyum, sebagian lainnya membuat saya terharu. Semuanya memberikan pelajaran yang tidak pernah saya dapatkan dari ruang kelas mana pun.

Bagi masyarakat Indonesia, KH Muhammad Yusuf Hasyim dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, tokoh Nahdlatul Ulama, pengasuh Pesantren Tebuireng, dan tokoh politik nasional. Namun, bagi saya pribadi, beliau adalah Romo Kiai, yang kami panggil Kiai Ud atau Pak Ud. Sosok guru yang keras dalam prinsip dan tegas dalam sikap, tetapi memiliki perhatian luar biasa kepada santrinya.

Berawal dari Santri Cadangan

Saya mengenal beliau sejak 1992. Saat itu, Aba mengantar saya bersama KH Muhaimin Mahsum ke Pesantren Tebuireng, Jombang. Atas saran Kiai Muhaimin, saya diarahkan tinggal di Kamar I Kompleks Al-Azhar. Tetapi ada persoalan. Nilai Ebtanas Murni (NEM) saya tidak cukup baik. Saya belum dinyatakan diterima dan hanya masuk daftar cadangan.

Bagi anak kampung seperti saya, keadaan itu cukup menggelisahkan. Saya sudah datang jauh-jauh dari Madura, tetapi belum ada kepastian bisa tinggal dan belajar di pesantren.

Pada malam pertama, Aba menghabiskan waktu semalaman di makam Hadratussyaikh. Beliau membaca Dalailul Khairat, berdoa, dan bertirakat.

Keesokan paginya, Aba menemui saya.

"Tadi malam, Aba didatangi langsung oleh Hadratussyaikh," kata beliau.

Saya terkejut. "Apa Aba ketiduran lalu bermimpi?"

"Tidak. Beliau hadir langsung di hadapan Aba," jawabnya mantap.

Editor: Dhimas Ginanjar
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