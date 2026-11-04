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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Rabu, 4 November 2026 | 12.36 WIB

Dafa Al Gasemi Curi Perhatian Nova Arianto, Jadi Pahlawan Persikad Saat Tahan PSIS

Penjaga gawang Dafa Al Gasemi tampil gemilang menggagalkan penalti PSIS. (Istimewa) - Image

Penjaga gawang Dafa Al Gasemi tampil gemilang menggagalkan penalti PSIS. (Istimewa)

JawaPos.com - Penampilan gemilang ditunjukkan penjaga gawang muda Persikad Depok Dafa Al Gasemi saat menghadapi PSIS Semarang pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (1/11), kiper Timnas Indonesia U-20 itu tampil sebagai salah satu pemain paling menonjol setelah berkali-kali menggagalkan peluang tuan rumah.

Pertandingan yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut tidak lepas dari peran besar Dafa.

Dia menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus para pemain PSIS, termasuk ketika mendapat tekanan melalui sejumlah peluang berbahaya sepanjang pertandingan.

Salah satu momen penting terjadi pada menit ke-39.

Dafa berhasil membaca arah tendangan penalti Felipe Cadenazzi dan menggagalkan kesempatan PSIS untuk membuka keunggulan.

Penyelamatan tersebut menjadi titik penting bagi Persikad untuk menjaga gawangnya tetap aman hingga turun minum.

Penampilan apiknya berlanjut pada babak kedua.

Pada menit ke-73, Dafa kembali menunjukkan refleks yang baik dengan menepis tembakan keras Deri Corfe, mantan pemain akademi Manchester City.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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