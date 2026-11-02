Junior Batista Jadi Pahlawan Semen Padang, Gol Telat Buka Jalan Promosi

Junior Batista menjadi penentu kemenangan Semen Padang FC dalam Derby Sumatera. Golnya pada menit ke-89 membawa Kabau Sirah menang 1-0 sekaligus menembus empat besar klasemen. (Dok. iLeague)
JawaPos.com - Penyerang Semen Padang FC, Junior Batista, menjadi sorotan setelah mencetak gol penentu kemenangan dalam laga Derby Sumatera melawan Sumsel United.
Gol telat pada menit ke-89 mengantarkan Kabau Sirah menang 1-0 pada pekan kedelapan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (30/10/2026) malam.
Penampilan apik tersebut membuat striker asal Brasil itu terpilih sebagai Player of the Match. Gol sundulannya menjelang akhir pertandingan memastikan Semen Padang membawa pulang tiga poin penting sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Batista mengaku bersyukur bisa membantu tim meraih kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut. Ia juga merasa senang karena hasil positif ini membawa Semen Padang masuk ke posisi empat besar klasemen sementara.
"Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan berada di sini. Saya sangat senang dengan gol ini dan bahagia untuk pertandingan ini, terlebih tim berhasil masuk ke empat besar," ujar Batista seusai pertandingan dilansir iLeague.
Bagi Batista, kemenangan tersebut bukan sekadar tambahan tiga poin. Ia menilai hasil positif ini menjadi hal penting bagi Semen Padang untuk menjaga peluang mencapai target promosi ke BRI Super League musim depan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung yang terus memberikan dukungan kepada tim. Menurutnya, Semen Padang harus mempertahankan kerja keras agar bisa memenuhi harapan suporter.
"Kami berutang kemenangan di kandang ini kepada para pendukung. Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target utama kami, yaitu promosi ke Super League," tambahnya.
Batista turut menyoroti ketatnya persaingan di Pegadaian Championship musim ini. Ia menilai setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri karena lawan selalu berusaha tampil maksimal ketika berhadapan dengan Semen Padang.
Kondisi tersebut membuat Kabau Sirah harus menjaga konsistensi jika ingin terus bersaing di papan atas. Karena itu, kemenangan atas Sumsel United menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
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