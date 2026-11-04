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Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 4 November 2026 | 20.00 WIB

Matheus Cunha Emosional Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United Kalahkan AS Roma 

Matheus Cunha setelah cetak gol ke gawang AS Roma. (Dok. Manchester United)&nbsp; - Image

Matheus Cunha setelah cetak gol ke gawang AS Roma. (Dok. Manchester United)&nbsp;

JawaPos.com - Matheus Cunha merasa emosional setelah menjadi pahlawan kemenangan Manchester United lawan AS Roma di pertandingan keempat Liga Champions.

Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Old Trafford, Rabu (4/11). 

Setelah mencetak gol di menit ke-86, Matheus Cunha merayakan golnya bersama para pendukung.

Dia mengaku sangat emosional bisa merayakan kemenangan bersama mereka setelah hasil buruk yang dirasakan Manchester United

"Saya bermain untuk klub ini untuk momen-momen seperti itu, untuk melihat para penggemar dengan energi seperti ini. Kami telah melewati masa sulit dan para penggemar telah mendukung kami," kata Matheus Cunha yang dikutip laman resmi Manchester United, Rabu (4/11). 

"Saya sangat emosional dan saya mencoba mendorong mereka untuk bersama kami. Tentu saja, mereka perlu mendapatkan jawaban dari pihak kami," ujar Matheus Cunha.

"Saya pikir kami telah memberikannya kepada mereka hari ini. Saya sangat senang menjadi bagian dari ini," sambung dia.

"Menurutku ini adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan dengan kaus ini, mewujudkan mimpi menjadi bagian dari kebangkitan seperti ini sungguh luar biasa. Ini seperti mimpi," lanjut Cunha. 

Pemain timnas Brasil tersebut harus mendapatkan kartu merah pada menit ke-90+1.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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