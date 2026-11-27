JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menambah delapan perjalanan kereta api jarak jauh selama periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru.

"Dan untuk antisipasi, selama masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru, kita tambahkan perjalanan kereta api. Itu semuanya jarak jauh untuk antisipasi," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam acara kesiapan dan proses perawatan sarana kereta api menjelang angkutan Nataru di Depo Lokomotif Cipinang, Jakarta Timur, Jumat.

Delapan perjalanan kereta api tambahan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru tersebut berangkat dari Stasiun Gambir sebanyak tiga perjalanan, dan Stasiun Senen lima perjalanan.

Franoto menyebutkan delapan perjalanan tersebut bertujuan melengkapi layanan kereta api reguler yang telah disiapkan untuk melayani penumpang selama periode Nataru.

"Untuk keberangkatan perjalanan kereta api itu dari Stasiun Gambir ada 45 perjalanan kereta, dari Stasiun Pasar Senen ada 34 perjalanan kereta reguler," ujar Franoto.

Berdasarkan data sementara, jumlah keberangkatan penumpang tertinggi diperkirakan terjadi pada 23 dan 24 Desember 2026.

Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemesanan tiket menjelang masa libur Natal.

Sejumlah kota yang masih menjadi tujuan favorit masyarakat yang melakukan perjalanan dari wilayah Daop 1 Jakarta, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember, serta beberapa kota lainnya di Jawa Tengah.

Tingginya minat masyarakat menuju sejumlah kota tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan kapasitas perjalanan kereta api tambahan.

Sementara itu, masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 ditetapkan berlangsung selama 18 hari, mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Untuk mendukung layanan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 272 kereta dan 54 lokomotif yang telah melalui proses perawatan rutin serta pemeriksaan kelaikan sarana.

KAI juga menyediakan lebih dari 943 ribu tempat duduk selama periode angkutan Nataru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 262 ribu lebih tiket telah terserap berdasarkan data sementara.