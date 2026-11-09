Soal Impor KRL Bekas, Menhub Serahkan Pertimbangan Bisnis pada KAI

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyerahkan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero mengenai impor kereta rel listrik bekas, meski menegaskan tetap harus mempertimbangkan industri dalam negeri.

"Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi, tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita," ujar Dudy kepadanya wartawan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11) malam.

Dia mengatakan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Ditanya lebih lanjut mengenai urgen pemenuhan kebutuhan kereta tersebut, Menhub menyebut setidaknya terdapat delapan rangkaian kereta rel listrik (KRL) yang harus segera dipenuhi.

Diharapkan kebutuhan rangkaian itu oleh PT INKA dapat segera terpenuhi mengingat adanya kebutuhan masyarakat. Sisa pesanan delapan rangkaian itu ditargetkan tiba pada 2027.

"KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang yang terbaik buat KAI. Tapi, yang paling penting bahwa kereta-kereta itu harus apa, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya, supaya masyarakat bisa mendapatkan sebuah layanan yang dengan kereta-kereta yang yang baik, yang bagus," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan pemerintah tidak jadi mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

"Nggak ada, kita nggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11).