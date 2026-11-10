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Penulis: Antara
Selasa, 10 November 2026 | 17.08 WIB

KAI tambah KA Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Karawang hingga Cikarang

Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh menunggu dan memadati area depan Stasiun Senen, Jakarta. (dok. Jawa Pos/Hanung Hambara) - Image

Sejumlah penumpang kereta api jarak jauh menunggu dan memadati area depan Stasiun Senen, Jakarta. (dok. Jawa Pos/Hanung Hambara)

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta berencana menambah jumlah kereta api jarak jauh (KAJJ) yang berhenti di Stasiun Karawang dan Cikampek.

Dilansir dari Antara, Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses transportasi KA bagi masyarakat di wilayah penyangga Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menjelaskan, penambahan pemberhentian KAJJ ini terkait dengan diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026, yang mulai diterapkan pada 1 Desember 2026.

Dengan adanya perubahan ini, Jumlah perjalanan KA menuju Jakarta yang berhenti di Stasiun Karawang bertambah 10 perjalanan, dari 17 menjadi 27 perjalanan.

Peningkatan juga terjadi di Stasiun Cikarang yang ditambah delapan perjalanan menuju Jakarta, dari sebelumnya 17 menjadi 25 perjalanan.

Semenara itu, KA yang berhenti di Stasiun Cikampek meningkat dari 10 menjadi 13 perjalanan.

Menurut Franoto, penambahan jumlah KAJJ yang berhenti di ketiga stasiun ini menambah alternatif perjalanan bagi masyarakat di wilayah penyangga Jakarta.

“Dengan pilihan yang semakin beragam, pelanggan dapat merencanakan perjalanan sesuai kebutuhan dan jadwal yang tersedia," jelasnya.

Selain itu, pengguna KA di wilayah penyangga Jakarta tidak lagi harus menuju stasiun utama di Jakarta bila naik KAJJ Mulai 1 Desember 2026.

"Masyarakat Karawang, Cikarang dan Cikampek akan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan kereta api jarak jauh mulai 1 Desember 2026," kata dia.

Editor: Bayu Putra
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