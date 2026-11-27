JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memprediksi puncak keberangkatan penumpang kereta api pada masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru terjadi pada 23 dan 24 Desember 2026.

"Untuk prediksi puncak tertinggi, angka tertinggi sementara tercatat di tanggal 23 dan 24 Desember. Tapi nanti ini bisa berubah ya karena sementara," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam acara kesiapan dan proses perawatan sarana kereta api menjelang angkutan Nataru di Depo Lokomotif Cipinang, Jakarta Timur, Jumat.

Franoto menyebut, pihaknya tetap mengoperasikan perjalanan reguler sebanyak 45 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan 34 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen.

Selain itu, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan kapasitas tempat duduk lebih dari 943 ribu kursi selama masa angkutan Nataru yang berlangsung selama 18 hari, mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Dari kapasitas tersebut, sebanyak 262 ribu lebih tiket kereta api jarak jauh telah terjual berdasarkan data sementara.

"Jadi masih banyak tiket yang tersedia. Bagi masyarakat yang akan bepergian di masa Natal dan Tahun Baru ini bisa memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI ataupun kanal-kanal resmi penjualan lainnya yang bekerja sama dengan KAI," jelas Franoto.

Menurut Franoto, ada sejumlah kota yang menjadi tujuan favorit masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api dari wilayah Daop 1 Jakarta.

"Destinasi favorit tentu Kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Jember juga, dan ada beberapa kota di Jawa Tengah," ujar Franoto.

Lebih lanjut, untuk mendukung kelancaran perjalanan selama periode tersebut, KAI Daop 1 Jakarta juga menyiapkan 272 kereta dan 54 lokomotif yang telah melalui perawatan rutin dan pemeriksaan kelaikan sarana.

Franoto mengimbau, masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik dan melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya.

Penumpang juga diminta tidak membawa barang bawaan secara berlebihan karena dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan diri sendiri maupun penumpang lainnya.

Selain itu, masyarakat yang akan berangkat dari stasiun diimbau memanfaatkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate KAI untuk mempercepat proses pemeriksaan tiket dan mengurangi antrean.