Profil Gibran yang Mau Mundur dari Wakil Presiden, tapi Klaim Disuruh Fight oleh Prabowo

JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, merupakan sosok politikus muda yang resmi menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Namun, namanya kini mencuat ditengah isu dia mundur dari jabatannya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal wacana pengunduran dirinya sebagai wakil kepala negara. Dia berharap persoalan yang menjadi perhatian publik saat ini tidak berlarut-larut hingga memicu polemik politik berkepanjangan.

"Saya menghormati seluruh aspirasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," kata Gibran di Kompleks Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

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Gibran mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi (10/11). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.

Dia memandang Prabowo bukan sekadar sebagai kepala negara, melainkan sosok yang telah memberikan banyak arahan dan masukan. Gibran menyebut hubungan keduanya sudah seperti ayah dan anak.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," imbuhnya.

Dikutip Radar Jogja (Jawa Pos Gorup), saat dilantik mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada usia 37 tahun, pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini mencatatkan rekor sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebelum menduduki kursi orang nomor dua di tanah air, ia terlebih dahulu berkiprah di ranah daerah sebagai Wali Kota Surakarta periode 2021–2024.

Selain bergelut di dunia politik, Gibran juga dikenal luas sebagai pengusaha di bidang kuliner dan properti. amun, perjalanan bisnisnya tidak selalu mulus, sejumlah lini usaha yang dibangunnya sempat mengalami penurunan hingga akhirnya gulung tikar.

Daftar Bisnis Gibran yang Pernah Dirintis