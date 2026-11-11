Wapres Gibran Disarankan Mundur secara Sukarela Demi jaga Stabilitas Bangsa

JawaPos.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diminta mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela dari jabatannya. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi pilihan bijak untuk mengakhiri polemik persyaratan pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan menilai, persoalan keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah mendapat perhatian melalui putusan dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Karena itu, ia mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikorbankan akibat polemik politik yang berkepanjangan.

"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," kata Sopiyan kepada wartawan, Rabu (11/11).

Ia berpandangan, polemik yang terus berlanjut berpotensi menguras energi publik. Karena masyarakat seharusnya dapat memusatkan perhatian pada berbagai persoalan pembangunan dan kepentingan nasional lainnya. Menurut Sopiyan, situasi politik saat ini membutuhkan kedewasaan dan kebesaran hati dari para pemimpin. Ia pun menilai pengunduran diri Gibran secara terhormat dapat menjadi langkah untuk menjaga stabilitas politik dan kepentingan bangsa secara lebih luas.

"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," tegas Sopiyan.

Sementara, terkait keinginan Gibran untuk melanjutkan persoalan tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sopiyan menilai langkah itu tidak lagi relevan. Ia khawatir upaya tersebut justru memperpanjang polemik yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," ujar Sopiyan.

Ia juga menekankan, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi utama legitimasi seorang pemimpin. Menurutnya, legitimasi tidak cukup hanya dibangun melalui pembelaan administratif dalam proses persidangan, tetapi juga membutuhkan penerimaan publik. "Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," imbuhnya.

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