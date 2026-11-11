Beda Penjelasan Gibran, Istana, Yusril, hingga Bakom soal PTUN dan Isu Wapres Mundur

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Istimewa)
JawaPos.com – Sejumlah pihak di lingkaran terdekat istana, bahkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka sendiri berbeda penjelasan saat ditanya soal isu pengunduran diri Wapres.
Termasuk soal saran dari Presiden Prabowo Subianto agar putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terus berjuang di PTUN.
Saat ditanya wartawan di Istana, Gibran tidak secara terbuka menjelaskan kepada publik bahwa ia menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Gibran hanya mengakui bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa pagi (10/11).
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Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dinamika yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk langkah yang perlu ditempuh untuk menyikapinya.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD, sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran, Selasa (10/11).
Namun, penjelasan Gibran itu berbeda dengan yang disampaikan oleh para pembantu presiden di hari yang sama.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak menolak keinginan Wapres Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Prasetyo memastikan, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan atas niat Gibran untuk mundur sebagai orang nomor dua di Indonesia.
"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11) sore.
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