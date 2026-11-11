Akun Instagram Gibran Unggah 26 Konten hingga Pagi Ini, Rapat dengan RAPI Dapat 149 Ribu Tanda Hati

JawaPos.com - Akun Instagram Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunggah total 26 konten hingga Rabu (11/11) pukul 10.00 WIB sejak Selasa (10/11) kemarin. Unggahan konten itu sebenarnya kegiatan lama. Paling lama, ia mengunggah konten kegiatannya pada 30 September 2026 lalu.

Pada 30 September 2026 lalu, ia menerima jajaran pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Konten ini diunggah pertama kali Gibran Selasa (10/11).

Adapun pada konten terbarunya alias kontennya yang ke-26 di Instagram pun sebenarnya bukan kegiatan baru. Pada konten yang berisi kegiatan Gibran meninjau SMAN 1 Mamasa di Mamuju, Sulawesi Barat itu sebenarnya kegiatan yang sudah dilakukan Gibran pada Senin (2/11) lalu.

Nah, unggahan 26 Gibran di media sosial itu ternyata menimbulkan atensi warganet Indonesia. Hingga Rabu (11/11) pukul 10.25 WIB, unggahan Gibran menerima jajaran pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat paling ramai. Ada 149 ribu tanda suka serta 7.546 komentar di sana.

“Tombol Wapres terbaik sepanjang masaa ->,” tulis @wafimc_ di kolom komentar. Komentar itu langsung riuh dikomentari warganet. Misalnya @fifamobile_gerrard yang menulis “prettt”. Ada juga @ranggaputrai yang menulis “Ngefans sih boleh tapi jangan berlebihan juga. Wkwkwk. Pak Moh Hatta apa kabar wkwkwk,”.

Sebelumnya, akun Instagram Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tetiba mengunggah banyak konten kegiatannya dalam waktu singkat setelah ramai wacana pemakzulannya di DPR. Tercatat hingga pukul 22.24 WIB, ada 18 unggahan baru di Instagramnya.

Unggahan-unggahan di Instagram Gibran memperlihatkan kerja-kerjanya saat menjadi wapres. Mulai dari mengunjungi tempat-tempat tertentu hingga menerima kunjungan dari organisasi tertentu.

Namun, tampaknya unggahan itu bukan kegiatan baru yang dilakukannya hari ini. Sebab, tiap beberapa unggahan lokasi Gibran berada cukup berjauhan.

Misalnya di unggahannya yang pertama hari ini tiga jam lalu, ia berdiskusi dengan Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Jakarta. Tak berapa lama, ia mengunggah kegiatannya saat membuka kongres Asosiasi Pendeta Indonesia di Tangerang.