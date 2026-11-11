Daftar 19 Pahlawan Nasional Tahun 2026, dari Hoegeng hingga Mayjen Sungkono

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh, tepat pada peringatan hari pahlawan, Selasa (10/11).

Ke-19 tokoh itu usulan dari berbagai daerah, dari mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso hingga Panglima Angkatan Pertahanan Surabaya saat pertempuran 10 November 1945, Mayjen TNI Soengkono.

Nama terakhir bahkan sudah puluhan tahun diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di Surabaya, yakni Jalan Mayjen Sungkono, menggunakan ejaan baru.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menjelaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh itu telah melalui penelitian dan pengkajian berjenjang.

Tujuannya untuk memastikan apa saja jasa serta kontribusi mereka bagi bangsa dan negara.

“Pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah proses yang dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme negara yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Syahganda di Jakarta, Selasa (10/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Para tokoh tersebut sebelumnya diusulkan oleh masyarakat di berbagai daerah, kemudian, ditelaah oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

Tim ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat yang tugasnya adalah menilai jasa dan pengabdian para calon penerima gelar.

Hasil kajian di tingkat daerah selanjutnya dikurasi kembali oleh tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat di bawah koordinasi Kementerian Sosial.

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