BULOG Beri Penghargaan Pahlawan Pangan kepada Mantan Dirut, Perkuat Swasembada Pangan Berkelanjutan

JawaPos.com – Semangat perjuangan para pahlawan bangsa kembali menggema di lingkungan Perum BULOG. Memperingati Hari Pahlawan Tahun 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”, Perum BULOG menggelar upacara bendera yang dilanjutkan dengan kegiatan Silaturahmi dan Sarasehan di Kompleks Pergudangan Sunter, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Selasa (10/11).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama beserta jajaran Direksi, karyawan dan karyawati Perum BULOG Kantor Pusat serta Kanwil DKI Jakarta dan Banten. Nuansa kebangsaan semakin terasa melalui penggunaan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, mencerminkan keberagaman dan persatuan dalam melanjutkan pengabdian menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi momentum istimewa dengan kehadiran dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, bersama para mantan Direksi, pensiunan BULOG, serta mitra strategis dari berbagai unsur.

Mengangkat semangat Merawat Warisan, Melanjutkan Pengabdian untuk Swasembada Pangan, kegiatan silaturahmi dan sarasehan tersebut menjadi ruang pertemuan lintas generasi untuk mengenang perjalanan panjang BULOG sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi tantangan pangan nasional.

Sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Direktur Utama Perum BULOG secara langsung menganugerahkan Penghargaan Pahlawan Pangan kepada dua mantan Direktur Utama Perum BULOG, Mustafa Abubakar dan Sutarto Alimoeso, serta Slamet Ginting dari unsur eksternal.

Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh dan mitra strategis dari unsur TNI, Polri, Babinsa, Bhabinkamtibmas, petani, peternak, penyuluh pertanian lapangan, pengemudi, hingga pekerja pergudangan. Penganugerahan ini menjadi simbol apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendedikasikan tenaga dan pemikirannya bagi keberlangsungan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum untuk menghormati jasa para pendahulu sekaligus mewariskan semangat perjuangan kepada generasi penerus BULOG.

“Hari ini kita tidak hanya mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, tetapi juga memberikan penghormatan kepada para Pahlawan Pangan yang telah meletakkan fondasi kuat bagi perjalanan Perum BULOG. Apa yang kita capai hari ini merupakan kelanjutan dari perjuangan dan pengabdian para pendahulu. Penghargaan ini menjadi bentuk rasa hormat dan terima kasih kami sekaligus pengingat bahwa menjaga pangan rakyat merupakan amanah besar yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Lebih lanjut, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa semangat pengabdian tersebut harus diwujudkan melalui penguatan cadangan pangan nasional dan peningkatan kinerja BULOG. Hingga 9 November 2026, realisasi pengadaan setara beras BULOG telah mencapai 4.304.539 ton atau 107,61 persen dari target 4 juta ton, dengan stok beras tercatat sebesar 4.590.951 ton.