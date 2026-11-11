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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Rabu, 11 November 2026 | 07.05 WIB

Hari Pahlawan Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Mewujudkan Keadilan Sosial

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Isfan Try Sutrisno. (Dok/PKP) - Image

Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Isfan Try Sutrisno. (Dok/PKP)

JawaPos.com - Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November memiliki makna historis penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Isfan Try Sutrisno, tanggal tersebut merujuk pada peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Saat itu, rakyat Surabaya bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melakukan perlawanan terhadap pasukan Inggris.

"Pertempuran Surabaya menjadi salah satu bukti keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan," ujar Isfan.

Dia menjelaskan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung di berbagai daerah sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1950.

Isfan juga mengingatkan bahwa pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 316 Tahun 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.

Penetapan tersebut, lanjut dia, memiliki konteks politik dan sosial yang penting. Sebelumnya, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada 17 Agustus 1959,

Soekarno menyampaikan pidato berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita.
"Pada saat itu, bangsa Indonesia perlu diingatkan kembali pada akar perjuangan kemerdekaan yang dibangun melalui pengorbanan dan persatuan," jelasnya.

Lebih lanjut, Isfan mengajak masyarakat memaknai kepahlawanan sebagai keberanian untuk memilih jalan kebenaran dan kebajikan, termasuk ketika pilihan tersebut mengandung risiko.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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