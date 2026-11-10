Pendemo Pemakzulan Gibran di DPR Bubarkan Diri, Lalu Lintas Kembali Lancar

Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, terpantau kembali lancar pada Selasa (10/11) sore. (Dok Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, terpantau kembali lancar, Selasa (10/11) sore. Kendaraan roda dua maupun roda empat sudah dapat melintas tanpa hambatan berarti setelah sebelumnya sempat terjadi kemacetan imbas aksi unjuk rasa.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, laju kendaraan dari arah Semanggi menuju Slipi kini mengalir relatif ramai lancar. Aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPR RI tersebut telah rampung, dan massa aksi perlahan mulai membubarkan diri secara tertib sejak pukul 17.30 WIB.
Petugas kepolisian dan pihak terkait yang bersiaga di lokasi terus mengawasi kelancaran arus lalu lintas guna memastikan kenyamanan para pengguna jalan yang melintas pada jam pulang kerja.
Desak Pemakzulan Gibran
Diketahui, sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11). Mereka umumnya mendesak DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.
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