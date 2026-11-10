Gelar Demonstrasi di Depan DPR, Organisasi Mahasiswa Desak Pemakzulan Wapres Gibran

Spanduk makzulkan Gibran warnai aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Selasa (10/11). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah aliansi organisasi mahasiswa yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, dan elemen lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (10/11). Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri.

Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta, Deodaktus Sunda Se, dalam orasinya meminta DPR RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran.

"Kita berharap (DPR) segera melakukan proses pemakzulan (Gibran) agar kepemimpinan kita memiliki legitimasi, baik secara politik, baik secara sosial untuk melayani," ujar Deodaktus di hadapan massa aksi.

Deodaktus memastikan bahwa aksi yang digelar kali ini merupakan aksi damai. Namun, ia mengingatkan agar aspirasi ini mendapat respons secepatnya oleh para pemangku kebijakan.

"Aksi kita adalah aksi damai. Tapi kalau tidak dikabulkan, kita akan datangi kantor-kantor partai. Kita geruduk, akan aksi di situ. Karena sumber masalahnya bukan kita masa aksi, sumber masalahnya ada di partai tersebut," tegasnya.

Deodaktus juga mengajak seluruh massa untuk terus menjaga solidaritas dan ketertiban bersama aparat kepolisian demi kelancaran penyampaian pendapat di muka umum.

Gibran Minta Waktu Hingga Putusan PTUN

Istana Kepresidenan mengakui adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (10/11). Pertemuan keduanya disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang setelah munculnya sejumlah keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden, Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prasetyo menyebut, Prabowo tidak menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Namun, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran.

"Kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan. Namun dalam diskusi bapak presiden memberikan saran-saran," ujarnya.

Sementara itu, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara (PTUN).