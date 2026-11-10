Aksi Unik Demo Mahasiswa IKJ di DPR: Protes Lewat Seni Tanpa Mobil Komando

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta (IKJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Selasa (10/11).

Berbeda dari demonstrasi pada umumnya, massa aksi tidak menggunakan mobil komando untuk berorasi, melainkan menyampaikan kritik melalui ekspresi seni dan aksi teatrikal.

Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga kanvas dengan warna yang berbeda sebagai simbol perlawanan dan kritik sosial.

Ketiga kanvas ini merepresentasikan bentuk keprihatinan terhadap berbagai kebijakan pemerintah saat ini.

Pada kanvas berwarna hijau, seorang mahasiswa melukis gerakan tiga jari atau Three-Finger Salute dengan kondisi jari yang tidak sempurna.

Sementara itu, pada kanvas biru, para peserta aksi menuliskan berbagai bentuk kekecewaan mereka menggunakan spidol.

Adapun pada kanvas merah, mereka melakukan aksi menjahit kembali kain kanvas yang telah robek-robek sebagai metafora atas kondisi sosial yang perlu diperbaiki.

Perwakilan mahasiswa IKJ, Patan, menuturkan bahwa pihaknya membawa sejumlah poin tuntutan utama dalam aksi penyampaian pendapat di depan parlemen ini.

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"Tuntutan kita, yang pertama, mengenai penolakan kebijakan fiskal tentang pajak. Apalagi isunya pajak digital akan dimasukkan, akan terjadi pajak digital dan juga akan ada kenaikan pajak," ujar Patan di depan gedung DPR RI, Selasa (10/11).