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Penulis: Edy Pramana
Senin, 9 November 2026 | 22.22 WIB

Kapolri Suyudi Ario Seto Terima Dukungan Moral dari Para Mantan Dankor Brimob

Sejumlah mantan Komandan Korps (Dankor) Brimob yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) menemui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta. (Istimewa) - Image

Sejumlah mantan Komandan Korps (Dankor) Brimob yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) menemui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Sejumlah mantan Komandan Korps (Dankor) Brimob yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) menemui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta. Mereka menyampaikan dukungan moral kepada Suyudi dalam menjalankan tugas memimpin dan membenahi institusi Polri.

Perwakilan PKBB Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Imam Sudjarwo mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk dukungan terhadap kebijakan Kapolri.

"Kedatangan kita tidak hanya silaturahmi, tapi kita juga men-support beliau, mendukung beliau terkait dengan kebijakan-kebijakan beliau. Walaupun hanya secara moral, secara moril kita mendukung," ujar Imam dalam keterangannya, Jumat (6/11/2026).

Imam juga mengapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan Suyudi dalam memimpin Polri. Di antaranya mutasi personel untuk memperkuat organisasi serta penindakan terhadap kasus narkotika dan dugaan penyadapan yang melibatkan oknum internal Polri.

Sementara itu, Suyudi menyambut baik kedatangan para senior Brimob tersebut. Dia mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan para mantan Dankor Brimob kepada institusi Polri.

Menurut Suyudi, arahan dan bimbingan para senior memiliki peran penting dalam menjaga soliditas organisasi, terutama di tengah dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tantangan penegakan hukum.

Sejumlah mantan Komandan Korps (Dankor) Brimob yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) menemui Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jakarta. (Istimewa)

"Para Dankor Brimob pada masanya senantiasa memberikan kekuatan, arahan, dan petunjuk kepada para Dankor Brimob dan juga para komandan pasukan di Brigade Mobil. Dukungan tersebut sangat berarti bagi jajaran Polri dalam menjaga situasi Indonesia tetap aman dan kondusif," kata Suyudi.

Dia juga menegaskan bahwa soliditas Polri perlu dijaga melalui dukungan internal institusi serta kepercayaan masyarakat.

"Sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan perhatian dari senior-senior dan juga seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Suyudi berharap dukungan dari para senior Brimob dan berbagai elemen masyarakat dapat terus terjaga. Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan TNI, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Editor: Edy Pramana
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