Sosiolog Ungkap Makna Kedatangan Kapolri di Jogja, Upaya Padamkan Akselerasi Konflik ke Daerah Lain

JawaPos.com - Gelombang aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Yogyakarta yang marak terjadi belakangan ini kerap berakhir dengan bentrokan ricuh hingga berujung pada penangkapan puluhan demonstran oleh aparat kepolisian.

Sosiolog Universitas Airlangga (Unair), Prof. Bagong Suyanto, membeberkan analisis mendalam mengenai eskalasi kekerasan yang terus berulang dalam setiap penanganan aksi massa di Yogyakarta.

Menurut Prof. Bagong, kerusuhan dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta tidak berdiri tunggal, melainkan dipicu oleh masuknya elemen luar yang sengaja memperkeruh situasi di lapangan.

"Karena di Jogja ada keterlibatan provokator yang menyusup dan juga karena melibatkan kelompok horizontal, ormas, hingga oknum preman. Ini yang kemudian memicu perlawanan keras dari mahasiswa," ungkap Prof. Bagong kepada JawaPos.com, Rabu (11/11).