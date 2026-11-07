Kapolri Suyudi Dapat Dukungan Keluarga Besar Brimob untuk Ungkap Penyadapan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama perwakilan Keluarga Besar Brimob usai pertemuan di Mabes Polri. (Polri)
JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat dukungan penuh dari Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) dalam mengungkap kasus penyadapan.
Dukungan ditegaskan saat PKBB, termasuk para mantan komandan Korps Brimob Polri bertemu dengan Suyudi di Mabes Polri pada Jumat (6/11). Dalam kesempatan itu, Suyudi menegaskan bahwa saat ini Polri sangat solid.
Dia mengapresiasi karena para purnawirawan yang pernah berdinas di satuan elite Polri tersebut memberikan perhatian, bimbingan, dan dukungan kepada Korps Bhayangkara.
Menurut Suyudi, dukungan dan arahan dari para senior menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga soliditas organisasi.
Khususnya di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta berbagai tantangan penegakan hukum saat ini.
”Para dankor Brimob pada masanya senantiasa memberikan kekuatan, arahan, dan petunjuk kepada para dankor Brimob dan juga para komandan pasukan di Brigade Mobil. Dukungan tersebut sangat berarti bagi jajaran Polri dalam menjaga situasi Indonesia tetap aman dan kondusif,” ucap Suyudi dalam keterangan resmi, Sabtu (7/11).
Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menegaskan, soliditas Polri perlu terus dijaga melalui dukungan internal institusi maupun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Di tengah kasus besar yang kini ditangani oleh Polri, dia memastikan seluruh insan Bhayangkara solid.
”Sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid. Dan ini tentunya tidak lepas dari dukungan perhatian dari senior-senior dan juga seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Dalam keterangan yang sama, perwakilan PKBB Komjen (Purn) Imam Sudjarwo menyampaikan pertemuan dengan Suyudi bertujuan memberikan dukungan.
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