Kapolri Suyudi Datangi DPRD DIY Tengah Malam, Dalami Penyebab Demo Berujung Rusuh

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendatangi Kantor DPRD DIY, Rabu (11/11) dini hari, menyusul kericuhan aksi demonstrasi di kawasan Malioboro hingga Tugu Jogja. Dalam kunjungan tersebut, Suyudi meninjau langsung penanganan massa aksi yang diamankan sekaligus memastikan proses pemeriksaan terhadap dugaan tindakan anarkis.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Suyudi tiba di Kantor DPRD DIY sekitar pukul 01.25. Setibanya di lokasi, dia langsung masuk ke gedung untuk melihat kondisi massa aksi yang telah diamankan oleh kepolisian.

Suyudi mengatakan, Polri akan mendalami keterlibatan sejumlah orang yang diduga sengaja membawa benda berbahaya dalam aksi demonstrasi. Barang-barang tersebut di antaranya bom molotov, senjata tajam (sajam), dan benda berbahaya lainnya.

"Kami akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kami, dari Polri sampai jam 18.00. Ini sudah jam 01.00 malam," jelasnya.

Dia juga menegaskan, kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan di balik kericuhan tersebut. Termasuk dugaan upaya melakukan perusakan dengan memanfaatkan momentum demonstrasi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kericuhan di Jogja berkaitan dengan kejadian serupa di daerah lain, Suyudi belum dapat memastikan. Menurutnya, penyelidikan masih berlangsung sehingga diperlukan pemeriksaan lebih mendalam.

"Kami akan selidiki, apakah demonstrasi yang terjadi sampai malam hari ini, apakah ada upaya-upaya yang memang ingin secara sengaja melakukan pengrusakan-pengrusakan dan juga tujuan-tujuan yang lain," lontarnya.

Dia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Suyudi memastikan jajarannya tengah bekerja untuk mengurai rangkaian peristiwa yang terjadi di lapangan.

"Ya, anggota kami sedang bekerja, saya minta rekan-rekan bersabar. Kami akan mengurai dan mengungkap kejadian di lapangan ini," tegasnya.