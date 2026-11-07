BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Kota Indonesia

JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah kota besar Indonesia pada Sabtu.

Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang adalah Padang, Banjarmasin, Samarinda, Manado, dan Nabire.

Prakirawan BMKG Adelia F menjelaskan, dinamika atmosfer menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan, perlambatan angin, dan pertemuan angin di Samudera Pasifik utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah.

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke.

Adapun Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Kupang, dan Kendari diprakirakan mengalami cuaca berawan.

BMKG juga memperingatkan potensi gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia bagian selatan Jawa Timur.