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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 14.49 WIB

BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Kota Indonesia

(Tangkapan layar) Prakirawan BMKG Adelia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau dari kanal resmi BMKG di Jakarta, Jumat (2/1/2026). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya/aa) - Image

(Tangkapan layar) Prakirawan BMKG Adelia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau dari kanal resmi BMKG di Jakarta, Jumat (2/1/2026). (ANTARA/Tri Meilani Ameliya/aa)

JawaPos.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah kota besar Indonesia pada Sabtu.

Sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang adalah Padang, Banjarmasin, Samarinda, Manado, dan Nabire.

Prakirawan BMKG Adelia F menjelaskan, dinamika atmosfer menunjukkan adanya potensi pembentukan awan hujan, perlambatan angin, dan pertemuan angin di Samudera Pasifik utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah.

Sementara itu, hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Jambi, Tanjung Pinang, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, Makassar, Mamuju, Palu, Gorontalo, Ambon, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke.

Adapun Pekanbaru, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Kupang, dan Kendari diprakirakan mengalami cuaca berawan.

BMKG juga memperingatkan potensi gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia bagian selatan Jawa Timur.

Masyarakat di wilayah pesisir Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Maluku juga diminta mewaspadai potensi banjir rob.

Editor: Edy Pramana
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