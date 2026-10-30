BMKG Musim Hujan di Jakarta Selatan Tiba Lebih Awal dibanding Wilayah Lain

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jakarta Selatan akan menjadi area pertama di DKI Jakarta yang memasuki musim hujan.

Awal musim hujan di kawasan tersebut diperkirakan mulai berlangsung pada pertengahan November, sementara wilayah Jakarta Utara baru menyusul di akhir Desember.

Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab menegaskan, fenomena hujan yang mengguyur Jakarta dalam beberapa hari terakhir belum menandakan masuknya musim hujan secara resmi.

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Saat ini, wilayah ibu kota dan sekitarnya masih berada dalam masa transisi atau fase peralihan cuaca.

"Hujan yang terjadi saat ini di DKI Jakarta belum menunjukkan awal musim hujan yang sebenarnya," kata Fachri, Jumat (30/10).

Kriteria BMKG Menentukan Awal Musim Hujan

BMKG menetapkan parameter ketat sebelum menyatakan suatu wilayah resmi memasuki musim hujan. Penentuan tersebut didasarkan pada akumulasi curah hujan yang terukur secara konsisten.

Satu wilayah baru dinyatakan masuk musim hujan apabila intensitas curah hujan mencapai minimal 50 milimeter per dasarian (periode 10 hari). Kriteria ini wajib berlanjut dan terpenuhi pada dua dasarian berikutnya.

"Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa hujan telah berlangsung secara konsisten, baik dari segi jumlah maupun frekuensinya. Jadi, hujan yang turun saat ini masih merupakan bagian dari fase peralihan, hingga terpenuhi kriteria awal musim hujan tersebut," ujar Fachri.