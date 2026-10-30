BMKG: Jakarta Baru Masuk Fase Peralihan ke Musim Hujan

Ilustrasi hujan deras di kawasan Bundaran HI. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan kondisi hujan di Jakarta dam sekitarnya saat ini merupakan masa peralihan. Sehingga belum masuk musim hujan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab menjelaskan, penetapan awal musim hujan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan kejadian hujan harian. BMKG memiliki standar klimatologis yang ketat untuk memastikan konsistensi cuaca.
Masyarakat diimbau untuk memahami kriteria ilmiah yang digunakan BMKG sebelum menetapkan dimulainya musim hujan di suatu wilayah.
"Penetapan awal musim hujan mengacu pada kriteria curah hujan yang mencapai minimal 50 mm per dasarian atau sepuluh hari, kemudian diikuti oleh dua dasarian berikutnya," ujar Fachri, Jumat (30/10).
Kriteria tersebut digunakan untuk memastikan bahwa hujan benar-benar telah berlangsung secara konsisten, baik dari segi jumlah curah hujan maupun frekuensinya di lapangan.
Prediksi Awal dan Puncak Musim Hujan di Jakarta
Lantas, kapan musim hujan yang sesungguhnya akan melanda ibu kota? Berdasarkan analisis klimatologi BMKG, awal musim hujan di wilayah DKI Jakarta diprediksi akan datang secara bervariasi.
Wilayah Jakarta bagian selatan diperkirakan akan mulai memasuki musim hujan pada pertengahan November mendatang.
Sementara itu, wilayah Jakarta bagian utara diprediksi baru akan menyusul pada akhir Desember.
Tidak hanya itu, BMKG juga telah memetakan potensi cuaca ekstrem saat musim hujan mencapai puncaknya. Berdasarkan kajian historis, puncak musim hujan di DKI Jakarta diprediksi akan terjadi pada Februari 2027.
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