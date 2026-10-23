Pemulihan Bencana Sumatera Semakin Cepat, 20.770 Huntara Rampung, Jalan Nasional Pulih Total

JawaPos.com - Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan. Hingga 9 Oktober 2026, 20.770 dari 20.803 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun dan seluruh ruas jalan nasional serta jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi. Hal ini mencerminkan gerak nyata pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Pemulihan dilakukan bertahap, mulai dari penyediaan hunian bagi warga terdampak hingga perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan gerak nyata dengan mengintensifkan pemulihan di wilayah terdampak.

“Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatera. Dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini,” kata Tito seperti ditulis, Sabtu (10/9).

Capaian itu tampak dari pulihnya berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 20.770 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun, sementara seluruh ruas jalan nasional dan jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi.

Huntara Hampir Tuntas, Pembangunan Huntap Berlanjut

Penyediaan hunian menjadi salah satu prioritas agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan setelah bencana. Hingga 9 Oktober 2026, 20.770 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.803 unit, atau sekitar 99,8 persen. Dari jumlah itu, 20.728 unit sudah dihuni masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat di tiga provinsi terdampak. Dari rencana pembangunan 57.027 unit, sebanyak 2.103 unit telah selesai dan 1.844 unit masih dalam pengerjaan.

Pembangunan huntap melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak. Upaya ini menyediakan tempat tinggal yang lebih permanen bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Jalan Nasional dan Jembatan Nasional Pulih 100 Persen

Pemulihan konektivitas penting untuk mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi. Data Satgas PRR per 9 Oktober 2026 mencatat 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi seluruhnya.

Pemulihan juga berlangsung di jalan dan jembatan daerah. Sebanyak 2.291 dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak telah kembali berfungsi, begitu pula 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak.