Prabowo Salurkan Banpres Rp 240 Miliar untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) total mencapai Rp 240 miliar. Penyaluran bantuan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Ketapang, Kalbar, Jumat (23/10).

Raja Juli menjelaskan, bantuan Presiden atau Banpres untuk penanganan karhutla di Kalbar disalurkan melalui dua tahap. Menurutnya, pada tahap pertama pemerintah telah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota.

Dana tersebut telah ditransfer langsung kepada pemerintah daerah yang menjadi penerima bantuan.

“Tadi betul kata Pak Gubernur ya, saya mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk ada bantuan presiden kepada untuk Kalimantan Barat. Tahap pertama sudah turun 200 miliar dan itu langsung ditransfer kepada Pak Gubernur maupun kepada Bupati bupati terkait,” kata Raja Juli.

Setelah penyaluran tahap pertama, lanjut dia, pemerintah kembali mengajukan permohonan bantuan kepada Presiden untuk sejumlah wilayah yang belum memperoleh dukungan dana tersebut. Pengajuan tambahan dilakukan dengan memperhatikan kondisi serta tingkat eskalasi karhutla di masing-masing daerah.

Permohonan itu kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto. Bantuan tambahan diberikan kepada empat kabupaten, yakni Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau.

Menurut Raja Juli, dana bantuan untuk keempat kabupaten tersebut telah masuk ke rekening pemerintah daerah masing-masing sekitar dua hari sebelum rapat koordinasi berlangsung.

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“Alhamdulillah, Bapak Presiden kembali menyetujui pemberian bantuan kepada empat kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Mempawah, Landak, Sekadau dan Sanggau dan per hari dua hari yang lalu sudah masuk ke rekening masing-masing,” ujarnya.

Dengan tambahan penyaluran tersebut, total bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat mencapai Rp 240 miliar.