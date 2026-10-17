⁠Bukan Rapat dan Rayakan Ultah, Prabowo Kumpulkan Menteri di Bogor Jamu Wakil PM Rusia

JawaPos.com - Agenda sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat malam (16/10) dipastikan bukan rapat kabinet atau bahkan perayaan ulang tahun sebagaimana diisukan.

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri dan pejabat lainnya di Bogor untuk menjamu Denis Manturov, wakil perdana menteri (PM) pertama Rusia yang sedang bertandang ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) Syahganda Nainggolan.

Dia menyatakan bahwa acara yang berlangsung di Istana Bogor murni jamuan untuk Denis Manturov dan rombongannya.

Para pejabat Kabinet Merah Putih dikumpulkan untuk diperkenalkan satu per satu. ”Menjamu bapak Wakil Perdana Menteri Rusia dan rombongan,” kata dia saat dihubungi oleh awak media pada Sabtu (17/10).

Saat sesi jamuan ditampilkan pula tari-tarian daerah, mulai tarian khas Ambon, Jawa, dan daerah lainnya.

Selain tari-tarian, tamu negara itu mendapatkan jamuan makan malam di Istana Bogor. Syahganda memastikan acara semalam hanya terkait dengan kedatangan Denis Manturov dan jajarannya.

”Tidak ada perayaan ulang tahun tadi malam,” lanjut Syahganda.

Hal itu sekaligus menjawab isu bahwa kehadiran para menteri disinyalir untuk merayakan ulang tahun Presiden Prabowo yang jatuh hari ini, Sabtu (17/10).

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