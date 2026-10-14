Tangani Karhutla di Tanjung Puting, 30 Sumur Bor Digali dan 160 Personel Diterjunkan

JawaPos.com - Sumur bor menjadi salah satu andalan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Operasi pemadaman dilakukan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta para relawan dengan total sekitar 160 personel.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, hasil pemetaan tersebut menunjukkan adanya empat medan utama atau battleground yang menjadi fokus operasi pemadaman.

Meliputi Pesalat, Teluk Pulai, Sungai Buluh Kecil, Sungai Buluh Besar, serta kawasan Sungai Bawung dan Tanjung Rengas.

“Dari banyak titik api yang tersebar di Tanjung Puting, pakai drone thermal kita bisa identifikasi ada empat battleground atau ada empat titik di mana kita harus bertarung melawan api,” kata Raja Juli di Pangkalan Bun, Rabu (14/10).

Raja Juli menjelaskan, Pesalat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena letaknya berdekatan dengan feeding area atau zona tempat satwa mencari makan.

Pemerintah berupaya mencegah pergerakan api agar tidak menjangkau kawasan yang harus dilindungi.

Berdasarkan hasil pemetaan, lanjut dia, pemerintah memperkirakan kebutuhan sekitar 30 sumur bor untuk mendukung penyediaan air dalam operasi pemadaman.

Penambahan sumber air tersebut diharapkan dapat membantu petugas mengendalikan api di sejumlah titik rawan.