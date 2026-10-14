Komnas HAM Panggil Kementerian Terkait, Usut Dampak Karhutla Kalbar

JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI akan meminta keterangan sejumlah kementerian terkait untuk mendalami penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar).

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri tanggung jawab negara atas dampak kebakaran terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah mengatakan, pihaknya akan menggali informasi dari kementerian terkait di Jakarta untuk melengkapi hasil pemantauan yang telah dilakukan di Kalbar.

”Kami ingin melihat bagaimana tanggung jawab negara dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia terkait dengan karhutla ini, terutama tata kelola penanganan dan pencegahannya,” kata Anis seusai bertemu dengan unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kalbar, Rabu.

Komnas HAM sebelumnya telah mengumpulkan informasi dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kepolisian. Tim juga melakukan peninjauan langsung ke wilayah gambut untuk mengetahui kondisi di lapangan.

Menurut Anis, karhutla di Kalbar merupakan peristiwa berulang. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun selama pemantauan, kebakaran tahun ini berlangsung cukup lama dibandingkan sejumlah kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.

Pendalaman terhadap kementerian terkait diperlukan untuk mengetahui langkah penanganan yang telah dilakukan, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta upaya pencegahan di kawasan rawan kebakaran.