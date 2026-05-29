Sumbang 29 Emas Buat Indonesia Semasa Hidupnya, saat Wafat Tak ada Pejabat yang Melayat Legenda Atlet Dayung Asal Kalteng Ini

JawaPos.com - Dunia olahraga Indonesia berduka. Legenda cabang olahraga dayung asal Kalimantan Tengah (Kalteng), Benson, meninggal dunia dan telah dimakamkan pada Rabu (27/5). Keluarga menyoroti minimnya perhatian, karen tidak ada pejabat yang melayat. Usai viral kini respons cepat telah diberikan oleh pemerintah setempat.

Almarhum Benson dikenal sebagai salah satu atlet dayung terbaik Indonesia yang pernah mengharumkan nama bangsa di kancah nasional maupun internasional. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, insan olahraga, serta masyarakat Kalimantan Tengah.

Semasa hidupnya, Benson menorehkan sejumlah prestasi membanggakan, di antaranya meraih medali emas SEA Games 1985. Ia juga pernah tampil pada ajang olahraga bergengsi seperti Asian Games dan Olimpiade.

Di tingkat nasional, Benson berulang kali mempersembahkan medali untuk Kalimantan Tengah pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON). Total, ia disebut meraih 29 medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu sepanjang kariernya.

Benson diketahui merupakan paman dari atlet dayung nasional asal Kalteng, Indra Tri Setiawan, yang juga pernah menjuarai SEA Games.

Usai viral, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya almarhum.

“Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya atlet Dayung Indonesia kebanggaan Kalimantan Tengah, Benson. Semoga mendiang mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Perjuangan Benson untuk olahraga Indonesia, kita teruskan,” ujarnya dilansir dari Radar Sampir, Jumat (29/5).

Kerabat almarhum, Oktavia, mengenang Benson sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap olahraga dan negara.